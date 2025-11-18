Депутат Госдумы Алексей Чепа допустил, что первые шаги по восстановлению отношений между Европой и Россией могут в ближайшей перспективе исходить от ключевых игроков Евросоюза. По его оценке, именно Франция, Германия и Италия с большой долей вероятности окажутся первооткрывателями этого пути, несмотря на нынешнюю жесткую риторику своих правительств. Об этом сообщает NEWS.ru.

Объясняя свою позицию, парламентарий указал на глубокую экономическую подоплеку международных процессов. Нынешнее состояние конфронтации и русофобский курс он назвал противоестественными, поскольку они идут вразрез с фундаментальными коммерческими интересами многих европейских государств. Речь идет не только о странах, вроде Венгрии, открыто заинтересованных в российских поставках, но именно о ведущих экономиках континента, для которых разрыв связей с Россией создает системные проблемы.

По его словам, главным последствием сохранения нынешнего курса для этих стран станет нарастание осложнений. Дальнейшее противостояние будет нести для них прямые экономические издержки и стратегические риски, подрывая стабильность и конкурентоспособность. Это объективное обстоятельство, а не политические симпатии, в конечном счете и станет тем катализатором, который вынудит руководство ключевых европейских держав пересмотреть свою позицию и начать диалог.

