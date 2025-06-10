Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Россия в законных рамках ответит на агрессивные действия Берлина в отношении главы представительства медиагруппы «Россия сегодня» в Берлине.

Ранее сообщалось, что у Сергея Феоктистова, а также членов его семьи (жены и семилетней дочери) в берлинской квартире изъяли паспорта. Также самого Феоктистова не выпустили в пятницу с рейса в берлинском аэропорту. Это произошло, несмотря на тот факт, что немецкие власти предписали Феоктистову покинуть ФРГ до 19 августа, пишет РИА Новости. Фактически, по словам гендиректора медиагруппы «Россия сегодня», изъятие паспортов свидетельствует лишь о том, что Германия скатывается к войне с Россией и пытается соответствующим образом сформировать общественное мнение.

Захарова отметил, что в отношении немецких журналистов, которые ранее всегда получали поддержку своей деятельности от России, будут предприняты меры ответного характера. Также представитель российского МИД отметила, что действия официального Берлина являются агрессивными и деструктивными, которые выходят за рамки морали.

Ранее Мария Захарова призвала не выдергивать из контекста высказывания Мединского о Карабахе.