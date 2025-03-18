В Госдуме призвали Америку признать де-юре российский статус Крыма

Михаил Шеремет, депутат Государственной думы от Республики Крым и член комитета по безопасности, в интервью РИА Новости призвал Соединенные Штаты Америки без промедления признать де-юре российский статус Крыма. Это, по его мнению, станет наглядным подтверждением серьезности намерений США положить конец конфликту на Украине.

Минувшим днем в понедельник, 17 марта, издание Semafor, ссылаясь на свои источники, сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность признания Крыма территорией Российской Федерации в рамках будущего соглашения о прекращении российско-украинского военного конфликта. Также рассматривается вариант, при котором США могут призвать Организацию Объединенных Наций признать Крым российской территорией.

«США следовало бы не мешкать и признать российский статус Крыма, тем самым продемонстрировав всему миру не только уважение к выбору крымчан и права народов на самоопределение, но и показать искренность и серьезность своих намерений положить конец украинскому конфликту», — сказал Шеремет.

Он напомнил, что Крым — это территория, которая исторически принадлежит России, это признание уже давно существует де-факто во всем мире.

«Настало время взглянуть правде в глаза и признать российский статус Крыма де-юре», — сказал депутат.

Ранее президент США Дональд Трамп оценил готовность России на 30-дневное перемирие фразой «Они согласятся».