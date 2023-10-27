В Госдуме призвали обязательно обучать мигрантов русскому языку

Депутат Государственной думы РФ Султан Хамзаев заявил, что в России необходимо обязательно обучать мигрантов русскому языку. Такое мнение он выразил в интервью РИА Новости .

По словам Хамзатова, обучением должны заниматься культурные центры, а также работники мест, где пребывают мигранты.

«Трудовые мигранты, приезжающие в Россию, должны не только разово сдавать тесты при приезде в страну, а системно улучшать свои знания русского языка», – сказал Хамзатов.

Он подчеркнул, что граждане России учат русский язык всю жизнь – 9 или 11 классов. По его словам, изучение русского языка с трудом дается детям мигрантов.

В мае ФСБ опубликовала статистику в Единой межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС), согласно которой за первый квартал текущего года приток мигрантов в Россию вырос в 1,6 раза. Отмечалось, что в основном в страну приезжают жители Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Армении и Казахстана.

24 октября на портале правовых актов появился проект Правительства РФ, согласно которому в 2024 году в России планируют принять более 155 визовых иностранцев.