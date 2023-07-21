В Госдуме призвали РФ выйти из ВОЗ

Он указал на то, что ВОЗ в свое время поддержал санкции против России, закрыв офис в Москве.

По мнению Толстого, организация пытается навязать стране свои представления и правила, которые не пересекаются с российскими ценностями. Депутат заявил, что такое положение вещей начинает навевать мысли о том, что РФ нет смысла связываться с ВОЗ.

Речь о выходе страны из организации возникла во время обсуждения запрета смены пола в Думе. Депутат заявил, что России нужно отказаться от МКБ и избавиться от идеологии, чужой для российского общества.

Толстой признался, что у него не так много сторонников в этом вопросе. В частности, его инициатива не нашла отклика у Минздрава, считающего важной работу ВОЗ по предотвращению эпидемий.