В Госдуме призвали внести Зеленского в список международных террористов

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий выступил с инициативой о внесении украинского президента Владимира Зеленского в список международных террористов. Об этом глава ЛДПР написал в личном блоге.

Слуцкий напомнил, что недавно в Палате представителей Конгресса США обсудили выделение дополнительных 60 млрд долларов Украине. По словам депутата, эти деньги Киев пустит на неправомерные действия, атаки и поддержку своего варварского режима.

«Зеленского и его подельников — уверен в этом — нужно внести в списки международных террористов», — написал Слуцкий.

Депутат отметил, что страны, которые помогают режиму Зеленского, могли бы получить статус государства-спонсора международного терроризма.

О внесении украинского главы в список террористов Слуцкий задумался после того, как появились предварительные версии об организации теракта в Красногорске со стороны Киева. Украинский след мог бы стать поводом для внесения Зеленского в соответствующие реестры.

Напомним, что в теракте в Подмосковье погибло свыше 140 человек.

Ранее сообщалось, что супруга одного из обвиняемых в терроризме попала в больницу.