Жена террориста Мирзоева, узнав о «Крокусе», потеряла сознание и до сих пор находится в реанимации
Фото: [МЧС России]
Жена террориста Далерджона Мирзоева*, узнав о нападении на «Крокус Сити Холл» в Красногорске, потеряла сознание и до сих пор находится в больнице в реанимации. Об этом РИА Новости рассказала одна из ее соседок.
22 марта в «Крокус Сити Холл» ворвались несколько террористов и начали расстреливать в упор зрителей, собравшихся на концерт группы «Пикник». Затем они подожгли здание. В результате чудовищного теракта погибли 144 человека.
Непосредственных исполнителей преступления, среди которых был и Мирзоев, арестовали. Все они признали свою вину.
Сообщалось, что спецслужбы Таджикистана задержали родственников Мирзоева.
* включен в список террористов и экстремистов