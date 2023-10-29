В Госдуме призвали западные компании покинуть Израиль

По словам депутата нижней палаты парламента Султана Хамзаева, западным компаниям стоит уйти из Израиля из-за обострения палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что при этом уверен, что такого не случится.

По мнению парламентария, международные бренды должны так же показать свою «неполитизированность» и объявить бойкот израильской экономике, как они поступили с Москвой.

Он подчеркнул, что в этом заключается все лицемерие Запада.