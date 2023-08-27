В Госдуме прокомментировали возможную отмену выборов в Киеве

По словам первого зампреда Комитета нижней палаты парламента по международным делам Светланы Журовой, отказ от проведения выборов в условиях спецоперации логичен. Об этом сообщает «Лента.ру».

Она отметила, что прежде всего любые выборы требуют большого вложения средств.

По мнению депутата, на данный момент есть иск больших спекуляций со стороны партий.

Она подчеркнула, что в целом это дело суверенного государства, решать им самим, но имеется смысл в отказе от проведения выборов.