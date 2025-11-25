Заявления американской администрации о прекращении финансирования конфликта на Украине являются лишь риторическим маневром, считает депутат Госдумы Андрей Колесник. По его мнению, Вашингтон на словах дистанцируется от прямой поддержки Киева, но на деле лишь изменил схему поставок вооружения, используя структуры НАТО в качестве промежуточного звена. Об этом сообщает NEWS.ru.

Парламентарий поясняет, что реальным показателем смены политики стало бы полное прекращение военных поставок. Однако оружие продолжает поступать на фронт, просто его маршрут стал более завуалированным. Вашингтон отправляет вооружение альянсу, прекрасно понимая его конечного получателя, и такая схема всех устраивает. Пока конфликт продолжается, доверять можно только конкретным действиям, а не декларациям.

Непредсказуемый характер Дональда Трампа и его склонность к эскалации напряженности, по словам депутата, не позволяют говорить о подлинных шагах к миру. Текущая ситуация характеризуется лишь многочисленными встречами и громкими заявлениями, которые не подкреплены реальными мерами по прекращению военной поддержки.

Депутат отметил, что смена риторики не привела к изменению сути процесса. Поставки вооружения ВСУ продолжаются в прежних масштабах, просто через обходные пути. Пока этот механизм остается в силе, конфликт будет иметь стабильное финансирование, а любые разговоры о его прекращении останутся на уровне не подкрепленных действиями политических заявлений.

