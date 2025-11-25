Зеленский согласился на сделку с Трампом: названа точная дата подписания мирного плана

Киев выразил готовность к финальным переговорам с американским лидером уже на этой неделе. Подписание документа, который может остановить боевые действия, запланировано на один из главных праздников США — День благодарения.

Украинское руководство официально подтвердило намерение принять условия американской инициативы по урегулированию конфликта. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в беседе с журналистами портала Axios сообщил, что Владимир Зеленский готов к личной встрече с Дональдом Трампом. Ключевым событием должно стать подписание так называемого американского мирного плана, а сама церемония может состояться уже 27 ноября.

Символично, что для столь значимого геополитического шага выбрана дата, когда в Соединенных Штатах отмечают День благодарения. По словам руководителя ОП, украинская сторона готова провести переговоры именно в этот праздник, рассчитывая на конструктивный диалог с главой Белого дома. Ермак дал понять, что Киев настроен решительно и не видит препятствий для заключения договоренностей в кратчайшие сроки.

Инициатива, о которой идет речь, стала одним из центральных внешнеполитических проектов Дональда Трампа после его возвращения в Овальный кабинет в январе 2025 года. Американский президент неоднократно заявлял о необходимости скорейшего прекращения огня и пересмотра подходов к финансированию зарубежных конфликтов. Теперь, судя по заявлению украинских чиновников, долгие кулуарные обсуждения переходят в финальную стадию.

