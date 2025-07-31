Новый ультиматум Трампа — 10 дней на «сделку по Украине» под угрозой санкций — встречен в Москве как дежавю. Депутат Госдумы Дмитрий Новиков в разговоре с Life.ru пояснил суть реакции России.

По его словам, шаткие сроки и меняющиеся требования Вашингтона стали рутиной. Тем не менее ключевой приоритет Москвы — независимая политика вне конъюнктурных колебаний, в свою очередь ядерный щит и оборонный потенциал СССР позволили закрепить эту линию.

Парламентарий подчеркнул, что у Запада уже давно видны двойные стандарты — Трамп может безнаказанно менять позиции: сегодня — одно, завтра — другое, ведь США остаются безнаказанной сверхдержавой.

По его мнению, ультиматум Трампа — не угроза, а триггер для усиления курса. Россия ответит не санкционными стонами, а наращиванием экономической мощи и сети стратегических союзов, где ее правила игры становятся законом.

Ранее сообщалось, что Трамп не уверен в своих угрозах против России.