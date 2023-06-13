В Госдуме рассказали, что представляет собой «санитарная зона» на Украине

Глава комитета Государственной Думы РФ по обороне Андрей Картаполов раскрыл РИА Новости подробности создания «санитарной зоны» на Украине.

13 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с военкорами

«Санитарная зона на Украине – зона, в которой не будут размещаться средства огневого поражения, которые могут поражать территорию России», – сказал Картаполов.

С начала специальной военной операции ВСУ регулярно обстреливают приграничные регионы России. Больше всего обстрелам подвергается Белгородская область, а именно – Шебекинский район, город Шебекино.

Также ВСУ обстреливают Курскую и Брянскую области. Часто украинские военные используют беспилотники и ЗРК.

Комментируя эту ситуацию, Путин сообщил, что проблема решается, а границы активно укрепляют. Также глава государства допустил, что обстрел Белгородской области является для ВСУ попыткой отвлечь русские силы.