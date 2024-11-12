В Госдуме рассмотрят проект о запрете приема детей мигрантов в школы без знания русского

В Государственную думу России внесен законопроект, предусматривающий ограничение приема детей мигрантов в образовательные учреждения, сообщило РИА Новости. Согласно этому предложению, зачисление детей без знания русского языка будет подлежать запрету.

Спикер ГД РФ Вячеслав Володин ранее анонсировал внесение данного проекта и сообщил, что его рассмотрение состоится в ближайшее время. Он подчеркнул необходимость этой инициативы для обеспечения качественного образования и эффективной интеграции детей в российское общество.

Главной целью проекта является улучшение языковой подготовки детей мигрантов. Это, по мнению авторов инициативы, позволит детям легче адаптироваться и интегрироваться в культурную и образовательную среду России, что, в свою очередь, скажется на их успешности в учебе и социальной жизни.

Ранее МВД РФ сообщило, что из России вышлют 20 тыс. иностранцев после операции «Нелегал-2024».