Из России вышлют десятки тысяч нелегальных мигрантов

В России завершилась операция «Нелегал-2024». По ее итогам за пределы страны будет выслано 20 тыс. подданных других государств. Об этом сообщила в своем телеграм-канале Ирина Волк, представитель Министерства внутренних дел.

Волк подвела итоги операции «Нелегал-2024», в ходе которой было проверено большое количество мигрантов. Полиция сумела выявить 106 тыс. нарушений миграционного законодательства, по ним было принято порядка 20 тыс. решений о депортации и административном выдворении за пределы РФ.

«В ходе мероприятий органами возбуждено более 4 тысяч уголовных дел, связанных с организацией незаконной миграции. Также возбуждено 684 уголовных дела по другим составам», — указала она.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела, связанного с незаконной миграцией 140 сирийцев. Иностранцы должны были проследовать через Россию в Евросоюз. Все эти случаи были выявлены в ходе проверки тех, кто получил гражданство РФ, но так и не встал на воинский учет.