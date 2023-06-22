В Госдуме РФ усилили меры безопасности в связи с учениями

В Государственной Думе РФ усилили охрану и пригласили дополнительные наряды Росгвардии, а также сотрудников ФСО в связи с проводимыми учениями, сообщил источник РИА Новости .

По информации других СМИ, усиление мер и, как следствие, появление людей с автоматами, произошло около полутора недель назад.

Также источники отмечают, что в здании ГД РФ также отменили все экскурсии. О том, с какими именно учениями связано усиление мер безопасности, не уточняется.

В январе сообщалось, что на крыше многоэтажки в Москве установили ракетный комплекс «Панцирь». На видео, которое появилось в социальных сетях, комплекс устанавливают на здании, расположенного недалеко от Кремля – в Тетеринском переулке.

Зимой также появились сообщения о создании дивизиона ЗРК С-400 в районе нацпарка Лосиный остров на северо-востоке Москвы.

Ранее мы сообщили, что на вооружение ВМФ РФ в 2023 году поступят ядерная подлодка «Белгород» с ударным беспилотником «Посейдон».