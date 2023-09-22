В Госдуме РФ заявили, что правила осеннего призыва в 2023 году не изменятся

Глава комитета Государственной думы РФ по обороне Андрей Картаполов заявил, что никаких изменений в правилах осеннего призыва на службу в армию не будет. Его слова приводит ТАСС .

По словам Картаполова, призывники также будут получать повестки на бумажном носители. В случае неявки в военный комиссариат без уважительной причины придется заплатить штраф. С октября, согласно недавно подписанному президентом РФ указу, сумма штрафа будет больше – с 10 до 30 тысяч рублей. Ранее сумма составляла от 500 до 3 тысяч рублей.

«Электронные повестки до полноценного запуска реестра воинского учета могут приходить только в тестовом режиме и дублировать повестки в письменной форме», – уточил Картаполов.

Глава комитета подчеркнул, что новые нормы о реестре воинского учета и реестре повесток начнут работать только тогда, когда данный реестр будет создан. Его разработкой занимается Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

По словам замглавы Минцифры Росси Олега Качанова, электронный реестр будет работать полноценно не раньше 2025 года.

В 2023 году осенний призыв начнется 1 октября, однако до этого от президента России должен выйти указ о начале призыва. Обычно глава государства подписывает документ в конце сентября. Осенний призыв длится до 31 декабря.

Особенностью введения реестра военнообязанных является получение повесток не только на бумажных носителях, но и в электронном формате. Подразумевается, что повестки будут приходить в личный кабинет портала «Госуслуг».