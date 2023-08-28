В Госдуме РФ заявили, что Украина делает поспешные выводы из-за истребителей F-16

Он заявил, что киевский режим заблуждается во мнении, что самолеты смогут переломить конфликт в их строну. Об этом Белик заявил в интервью РИА Новости.

«Сначала это были HIMARS, затем Javelin, танки Leopard и ракеты Storm Shadow, теперь вот истребители F-16. Это действительно создает нам проблемы, но Украина не добилась впечатляющих успехов на всех участках фронта используя западное оружие», – сказал Белик.

Так он ответил на слова министра обороны Украины Алексея Резникова, который в интервью изданию Bild заявил, что ВСУ смогут использовать истребители F-16 с весны 2024 года. Этот шаг глава украинского оборонного ведомства назвал «серьезным переломным моментом».

18 августа помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом принял решение о передаче Киеву истребителей F-16, но только после того, как украинские пилоты обучаться управлению на них.

Ранее агентство Reuters сообщило, что в Дании начались тренировки первой группы пилотов Украины управлению военными самолетами. Именно Дания и Нидерланды выразили готовность участвовать в подготовке украинских военных.

По данным источника, восемь пилотов прибыли на военную авиабазу в Скрыдструпе. Вместе с ними на место приехали 65 солдат ВСУ, которых будут обучать обслуживанию истребителей.