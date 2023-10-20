В Госдуме считают, что Байден сам разрушил «американскую мечту»

Депутат Государственной думы РФ от Республики Крым Михаил Шеремет заявил, что президент США Джо Байден сам же разрушил «американскую мечту».

По словам политика, виной всему – диктаторская и нацистская политика Байдена предала демократию, а также лишила американский народ уверенности в завтрашнем дне. Таким мнением Шеремет поделился с РИА Новости.

«Администрация Байдена приведет США лишь к большему накалу и скатыванию к гражданскому противостоянию. Жители страны ему больше не верят, ведь он своей диктаторской и нацисткой политикой разрушил их американскую мечту, предал демократию, лишил их былых социальных гарантий и уверенности в завтрашнем дне», – заявил Шеремет.

Депутат отметил, что Байден продолжает свой курс на создание «очагов» хауса и войн по всему миру.

В минувший четверг Байден заявил, что помощь Украине и Израилю является для граждан США «разумной инвестицией», которая в будущем принесет пользу.

18 октября Байден с визитом солидарности посетил Израиль, который больше недели находится в состоянии войны с палестинской радикальной группировкой ХАМАС. Она базируется в секторе Газа. Американский президент провел встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и пообещал ему оказывать необходимую поддержку.

Обострение палестино-израильского конфликта началось 7 октября после того, как боевики палестинской исламистской организации ХАМАС выпустили из сектора Газа по Израилю до 5 тысяч ракет, а также вторглась на территорию государства. Боевики увезли в плен 203 человека.

Израиль готовится к проведению наземной операции, продолжая атаковать сектор Газа. О том, когда начнется эта операция, неизвестно.