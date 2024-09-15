По словам первого зампреда Комитета нижней палаты парламента по международным делам Алексея Чепы, подходы украинского лидера Владимира Зеленского, планируемые им к представлению в ходе своего визита в Штаты, полностью противоречат друг другу. Об этом сообщила «Лента.ру».

Как известно, в план Зеленского входит прекращение огня на некоторых участках линии соприкосновения и согласие на заморозку украинского конфликта. При этом он планирует лично встретиться с американскими лидером Джо Байденом для получения разрешения на удары вглубь России западным дальнобойным оружием.

По мнению парламентария, поскольку эти две идеи противоречат друг другу, то весьма сложно обсуждать это, поскольку это непонятно.

Он добавил, что ключевой задачей Зеленского является, очевидно, получение вооружения и финансов, а вопросы мирных инициатив – это всего лишь игра на случай победы Трампа в выборах президента США.