Депутат от крымского парламента Михаил Шеремет считает, что США пытаются следовать нереализованному «крымскому» сценарию в секторе Газа. Таким мнением он поделился в интервью РИА Новости .

По его словам, руками Вашингтона в этом конфликте является Израиль.

«Десять лет назад они планировали по такой же схеме устроить из Крыма выжженную землю, но Россия и весь российский народ встали на защиту крымчан от украинских нацистов, которые неоднократно заявляли, что Крым будет украинским или безлюдным», – заявил политик.

Как отметил Шеремет, сектор Газа и Крым похожи своей географией и численностью «непокорного населения». По словам депутата, палестинский анклав оказался заблокированным со всех сторон. Во время событий «Крымской весны», подчеркнул Шеремет, полуострову помогла Россия, а жители Газы вынуждены терпеть нечеловеческие злодеяния со стороны Израиля под кураторством США.

Конфликт в секторе Газа обострился 7 октября после того, как палестинская группировка ХАМАС выпустила по израильским городам от 2,5 до 5 тысяч ракет. 27 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о проведении наземной операции в анклаве.

Ежедневно сообщается о разрушениях медицинских учреждений, гражданской инфраструктуры. Страдают тысяч мирных жителей Газы. После обострения конфликта на Ближнем Востоке в Тель-Авив прилетал президент США Джо Байден.