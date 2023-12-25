Депутат Государственной думы РФ от Крыма Михаил Шеремет считает, что украинский офицер, заявив, что Россия преуспела в нанесении ущерба военной промышленности Украины, выдал государственную тайну. Таким мнением он поделился в интервью РИА Новости .

Накануне британская газета The Independent, ссылаясь на неназванного высокопоставленного офицера ВСУ, выпустила материал, в котором отмечаются заслуги России в уничтожении военной промышленности Украины. Автор статьи сообщил, что по этой причине Киев не может производить боеприпасы, а также вынужден зависеть от поставок стран Запада.

«Своим заявлением украинский офицер фактически выдал государственную тайну и развенчал миф украинской пропаганды, которая постоянно отчитывается, что российские ракеты и беспилотники, запускаемые по украинским военным целям, якобы успешно перехватываются и уничтожаются в воздухе», – заявил Шеремет.

Специальная военная операция РФ на Украине началась 24 февраля 2022 года. К ее главным целям президента России Владимир Путин отнес демилитаризацию и денацификацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, территории который впоследствии вместе с Запорожской и Херсонской областями стали частью РФ.

В октябре 2022 года ВС РФ начали наносить удары по критической инфраструктуре Украины. Как заявлял министр обороны России Сергей Шойгу, такие меры направлены на военное «истощение» соседнего государства.