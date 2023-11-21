В Госдуме считают, что Зеленский боится потерять власть из-за переговоров с РФ

Депутат Государственной думы РФ от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не хочет идти на мирные переговоры с Россией из-за страха потерять власть. Таким мнением политик поделился с РИА Новости .

Ивлев считает, что из-за контактов с Москвой США могут устроить на Украине новый майдан, который лишит Зеленского влияния.

«Иного от Зеленского и не приходится ждать. Сюзерен в лице США сказал воевать, вассал Зеленский выполнил. Зеленский боится идти на переговоры с Россией, иначе США организуют новый майдан, и он потеряет власть», – сказал Ивлев.

Депутат отметил, что украинский лидер из-за страха отменяет выборы в своей стране, а также пытается удержаться за власть «всеми боеприпасами и наемниками стран НАТО». По словам Ивлева, Зеленскому дороже свои собственные интересы, чем жизни украинцев.

Ранее президент Украины в интервью изданию The Sun сообщил, что Украина «любой ценой» не заключит мир с РФ. Как отметил Зеленский, говорить о мире с Москвой можно будет только тогда, когда она выведет свои войска с территории Украины.

Специальная военная операция РФ на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес демилитаризацию и денацификацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, которые впоследствии стали частью РФ.

Путин ни раз заявлял о готовности Москвы к переговорам с Киевом, однако, как отмечал российский лидер, украинская сторона сама на законодательном уровне запрещает любые контакты с российской.