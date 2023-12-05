В Госдуме сообщили, что Азовское море получит статус внутреннего водоема РФ

Депутат Государственной думы РФ от Республики Крым Михаил Шеремет заявил, что Азовское море получил статус внутреннего водоема страны. В интервью РИА Новости политик отметил, что на него не будет распространяться действия международных законодательных документов.

Депутат уточнил, что соответствующий законопроект внесен в Госдуму России.

«Принято однозначно положительное решение. Постараемся этот законопроект принять до конца года, чтобы он стал законом», – отметил Шеремет.

После того, как в состав России вошли Херсонская и Запорожская области, территории ДНР и ЛНР, Азовское море стало исключительно внутренним морем РФ. До этого водоем считался внутренними водами России и Украины.

Азовское море является самым мелким в мире. Его глубина не превышает 13,5 метров, средняя глубина по разным оценкам составляет от 6,8 до 8 м. Море находится на юго-западе России. Оно омывает побережье Ростовской области, Краснодарского края, восточное побережье Крыма.

Россия имеет доступ к нескольким морям, включая Баренцево, Белое, Охотское, Восточно-Сибирское море, море Лаптевых, Карское море, Карское и Черное море.