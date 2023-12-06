В Госдуме сообщили, что полной блокировки VPN в России не будет

Глава комитета по информационной политике Государственной думы РФ Александр Хинштейн заявил, что в России не будут полностью ограничивать VPN-сервисы. Об этом депутат написал в своих соцсетях в среду, 6 декабря.

«Пользоваться этой технологией или нет – личное дело каждого, как и ответственность за последствия, о полном запрете VPN в России речи нет», – сообщил Хинштейн.

Он также напомнил, что запрещенная информация, публикуемая в интернете, активно отслеживается и блокируется.

VPN – это обобщенное название технологий, которые позволяют обеспечить одно или несколько сетевых соединений поверх чьей-либо другой сети. VPN-сервисы позволяют получить доступ к заблокированным сайтам и сервисам.

Ранее зампредседателя комитета ГД РФ по информполитике Андрей Свинцов сообщил, что у ведомств России есть все необходимые ресурсы и возможности для блокировки нелегальных VPN-сервисов. В интервью Lenta.ru депутат отметил, что блокировкой сервисов занимается Роскомнадзор совместно с правоохранительными органами. Свинцов подчеркнул, что ведомства ограничивают доступ ко всем VPN, за исключением тех, которые необходимы для работы некоторых юридических лиц, в том числе банков.