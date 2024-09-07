В Госдуме высказались об инициативе запретить трудовым мигрантам привозить семьи в Россию
Фото: [Медиасток.рф]
По словам лидера фракции «Единая Россия» в нижней палате парламента Владимира Васильева, инициатива партии ЛДПР о запрете трудовым мигрантам привозить свои семьи в Россию заслуживает особого внимания. Об этом он написал в своем аккаунте в одной из соцсетей.
Он уточнил, что это является запросом избирателей.
По мнению парламентария, депутаты Госдумы вместе с камином и Ассамблеей народов РФ будут вести работу над законодательным регулированием миграционной политики.
Напомним, депутаты ЛДПР внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предполагающий ограничение трудовым мигрантам с отсутствием российского гражданства право на перевозку своей семьи в Россию.
Ранее также зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предложил запретить сезонным мигрантам привозить свои семьи.