Медведев предложил запретить сезонным мигрантам привозить свои семьи

Дмитрий Медведев предложил ввести запрет на привоз мигрантами своих семей в Россию, если они приезжают для сезонной работы, сообщил ТАСС.

«Мы не сможем отдельные тенденции там перебороть, но, что можно сделать: если человек приезжает к нам на сезонную работу — какого черта он тащит с собой свою семью?» — заявил Медведев.

Также он добавил, что ограничения на пребывание в России должны включать мигрантские семьи и анклавы.

Ранее Медведев заявлял, что мигранты должны соблюдать российские законы и правила, чтобы интегрироваться в общество, знать историю страны и владеть русским языком.

24 августа было сообщено, что Госдума рассмотрит предложение о депортации мигрантов с судимостью. До этого Минобрнауки рекомендовало снимать на видео экзамены по русскому языку для мигрантов.

Ранее Медведев заявил, что после окончания СВО Россия будет наращивать вооружение много лет.