Депутат Государственной думы Виталий Милонов выразил мнение о том, что специальная военная операция на Украине приближается к критической точке.

В беседе с Инфо24 депутат заявил, что после достижения этого этапа украинская армия не сможет продолжать сопротивление, и начнется массовое бегство военнослужащих ВСУ.

Он подчеркнул свою уверенность в том, что российская армия продолжает наступательные действия, которые, по его мнению, в конечном итоге приведут к капитуляции Киева. Однако говорить о скором завершении специальной военной операции на Украине все еще рано.

Ранее Зеленский оказался в неудобном положении после встречи с Трампом. Причиной тому – внешний вид украинского лидера, который не раз становился объектом насмешек.