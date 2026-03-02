В Госдуме заявили, что НАТО пытается вернуться в повестку громкими заявлениями о блокаде

Страны НАТО вновь примеряют на себя роль грозного флотоводца: в прессе появились сообщения, что альянс прорабатывает сценарии частичной или полной морской блокады России. Однако член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с Pravda.Ru предложил не обольщаться — эта затея разбивается о географию и военную мощь нашей страны.

Протяженность российских границ — более 62 тыс. километров, из которых 40 тыс. приходятся на морские рубежи. Перекрыть такую акваторию, по словам депутата, технически невозможно даже для объединенного флота НАТО. А если бы и попытались, ответный удар не заставил бы себя ждать: береговые ракетные комплексы, авиация, надводные корабли и подводные лодки, включая носители ядерного оружия, превратят любую блокаду в самоубийственную авантюру.

Колесник уверен: громкие заявления о морской изоляции — не более чем пиар-ход на фоне информационного голода. Сейчас все внимание мира приковано к эскалации на Ближнем Востоке, европейская повестка отошла на второй план, и НАТО отчаянно пытается вернуть себе место в новостных лентах. Отсюда и резонансные формулировки, которые, впрочем, не подкреплены реальными военно-политическими возможностями.

По его словам, разговоры о блокаде останутся разговорами. Россия обладает достаточным арсеналом, чтобы защитить свои морские рубежи, а география делает полную изоляцию просто невозможной. Так что в очередной раз бряцание оружием со стороны альянса — скорее попытка самоутвердиться, чем реальная угроза.

