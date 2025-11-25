Россия сохраняет готовность к диалогу по урегулированию украинского конфликта, однако четко обозначает неприкосновенность своих фундаментальных интересов. Как отметила депутат Светлана Журова, ключевым условием для Москвы остается гарантия безопасности, включая блокирование дальнейшего расширения НАТО на восток. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По ее словам, позиция западных стран, призывающих к немедленным переговорам, не учитывает эту принципиальную основу. Вопрос членства Украины в альянсе остается для России абсолютно неприемлемым, что изначально понимала и американская сторона. На этом фундаментальном положении российская дипломатия не намерена идти на компромисс, что делает любые переговоры без его учета бесперспективными.

Парламентарий добавила, что еще одним осложняющим фактором становится отсутствие единой европейской позиции. Попытки ЕС играть роль посредника часто приводят к обратному результату. Вместо содействия диалогу европейские инициативы вносят дополнительную путаницу и необоснованные ожидания, косвенно поощряя Киев на нереалистичные планы по вступлению в блок.

По ее мнению, переговорный процесс остается в тупике. Россия открыта для дискуссии, но лишь при условии твердых гарантий по вопросам своей безопасности. Пока западные партнеры игнорируют эту исходную точку, а европейская дипломатия подменяет посредничество непоследовательными действиями, реальное движение к миру будет блокировано непреодолимыми противоречиями.

