Вечером 24 ноября в Женеве завершились консультации по мирному урегулированию для Украины, в которых участвовали высокопоставленные американские представители. Однако, по мнению политолога Александра Дудчака, высказанному в эфире ОТР, сами переговоры и обсуждаемые документы лишены практического смысла. Эксперт считает , что ни план Дональда Трампа, ни предложения Украины и европейских стран не имеют ценности, поскольку разрабатывались без участия России и полностью игнорируют ее интересы.

По его словам, ключевой проблемой является то, что все эти инициативы, по сути, представляют собой завуалированные требования о капитуляции России. Дудчак обращает внимание на абсурдность ситуации: западные стороны действуют так, будто их войска находятся у стен Москвы, хотя реальная обстановка на фронте свидетельствует об обратном. Политолог связывает поспешность этих дипломатических маневров с серьезными провалами ВСУ на поле боя, где российская армия демонстрирует уверенные успехи на нескольких направлениях.

Предлагаемые планы не только не учитывают существующие территориальные реалии, но и не решают фундаментальную для России проблему – недопущение превращения Украины в плацдарм НАТО. Даже гипотетическое согласие Киева на потерю территорий де-факто ничего не меняет, если на подконтрольных Западу землях сохранится враждебный режим и продолжится размещение наступательных вооружений. По мнению эксперта, истинная цель этих инициатив – навязать России прекращение огня, чтобы дать Киеву передышку и возможность восстановить боеспособность.

В конечном счете, подобные документы расцениваются как оторванная от реальности попытка диктовать условия. Дудчак характеризует их содержание как «чушь, хамство и вызов», за которым последуют предсказуемые обвинения в адрес Москвы в нежелании идти на мир. Таким образом, женевские переговоры изначально были обречены на провал, поскольку их авторы рассчитывали не на достижение взаимоприемлемого компромисса, а на капитуляцию одной из сторон конфликта.

Ранее военный блогер Федоров заявил, что пункт мирного плана Трампа не соответствует целям СВО.