В МИД заявили об отсутствии иллюзий в отношении Трампа

Избрание Дональда Трампа на пост президента США не обострило надежд на улучшение отношений с Вашингтоном. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

В сообщении ведомства, опубликованном на официальном сайте, отмечается, что в текущей политической обстановке, где республиканцы получили большинство в новом составе Конгресса, не наблюдается предпосылок для оптимизма.

По словам представителя МИД, политическая элита США, независимо от партийной принадлежности, продолжает придерживаться курса, направленного против России. Это указывает на то, что в ближайшее время изменения в двусторонних отношениях не предвидятся.

О готовности работать с новой американской администрацией, при этом настоятельно отстаивая свои национальные интересы, накануне заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Ранее политолог Юрий Светов раскрыл планы Дональда Трампа на СВО.