Зеленский попросил Байдена и Си Цзиньпина приехать на «мирный» саммит по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту США Дозефу Байдену и председателю КНР Си Цзиньпину с просьбой поучаствовать в «мирном саммите» по Украине.

Обращение к лидерам двух государств Зеленский опубликовал в своих соцсетях.

Ранее стало известно, что Байден не сможет принять участие в «мирном саммите» из-за предвыборной гонки. В США осенью пройдут выборы главы государства. Байден является одним из кандидатов.

Китайская сторона согласна принять участие в саммите, но с условием, что в нем также поучаствует Москва, на что Киев на согласен.

«Пожалуйста, проявите ваше лидерство в приближении мира — действительно мира, а не паузы между ударами. Усилия мирового большинства — это лучшая гарантия выполнения обязательств. Пожалуйста, поддержите саммит мира своим личным лидерством и участием», — написал Зеленский.

Он подчеркнул, что завершению конфликта на Украине может поспособствовать участие в подобных мероприятиях мировых лидеров.

Саммит по «мирному» разрешению ситуации на Украине начнется в Швейцарии 15 июня. Свое участие в нем подтвердили 80 стран. Как отметил Зеленский, украинская сторона продолжает «подтягивать» к участию в нем другие государства.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о плотном графике Владимира Путина.