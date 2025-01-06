В Госдуме заявили о невозможности возвращения к прежнему пенсионному возрасту

Член комитета Государственной думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что возврат к ранее действующему пенсионному возрасту невозможен. Об этом она сообщила ТАСС.

По словам депутата, переходный период пенсионной реформы, который завершится в 2028 году, все еще продолжается, и на текущем этапе прерывать его крайне сложно.

Бессараб подчеркнула, что увеличение пенсионного возраста обусловлено увеличением продолжительности жизни граждан, а также вызовами, связанными с демографическими изменениями. По ее словам, в мире наблюдается снижение рождаемости и рост числа пожилых людей.

Тем не менее, есть и надежда на будущее. Эксперты отмечают, что человечество движется в сторону роботизации и цифровизации, что может помочь в решении проблемы нехватки рабочей силы. В таком случае возможен возврат к более мягкому режиму выхода на пенсию.

Депутат Мособлдумы Анатолий Никитин недавно предложил рассмотреть возможность возвращения пенсионного возраста к уровням, действовавшим до реформы 2018 года. Он обратил внимание на тревожную статистику — с момента начала реформы продолжительность жизни мужчин сократилась на два года, а у женщин — на четыре месяца.

Сейчас возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 65 лет, а для женщин — 60 лет. Постепенное повышение пенсионного возраста началось в 2019 году и завершится в 2028 году.

Ранее сообщалось, что работающим пенсионерам в 2025 году проиндексируют пенсию.