В Госдуме заявили о провалившихся попытках США повлиять на российские выборы

Соединенные Штаты и Евросоюз предпринимали попытки не допустить выборы в России, которые, тем не менее, провалились. Соответствующее заявление сделал спикер российской Госдумы Вячеслав Володин в своих социальных сетях .

В своем посте он заявил, что Штаты и ЕС сделали все возможное, чтобы выборы не состоялись. Володин пояснил, что со стороны Запада были и провокации, и запугивания, но несмотря на это, российские выборы прошли «открыто, честно, и в конкурентной борьбе».

В этом году избирательные кампании прошли более чем в 80 регионах страны. Исключениями стали только Кабардино-Балкария, Марий Эл, Санкт-Петербург и ЯНАО. Граждане России избрали более 20 губернаторов и 20 региональных парламентов.