В Госдуму внесут законопроект о наказании треш-стримеров

Сенатор Александр Башкин сообщил, что депутаты Государственной думы РФ готовятся внести законопроект о наказании за треш-стримы. Об этом политик сообщил РИА Новости . Сам Башкин является одним из авторов документа.

«На следующей неделе планируем вносить», – сообщил сенатор.

Отмечается, что поправки планируют внести в Уголовный кодекс РФ, Кодекс об административных правонарушениях РФ и федеральные законы «Об информации…» и «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Накануне председатель комитета по молодежной политике Артем Метелев сообщил, что правительство РФ поддержало такую инициативу.

Таким образом, УК РФ дополнится наказанием до 600 тысяч рублей штрафа с конфискацией имущества, а также запретом на определенные действия, такие, например, как пользование соцсетями и интернетом.

В 2021 году широкий общественный резонанс получило дело треш-стримера Reeflay – Станислава Решетняка. Во время прямой трансляции на YouTube, которую молодой человек вел из Московской области, на глазах у тысячи зрителей погибла его девушка Валентина Григорьева. Она насмерть замерзла на улице.

Решетняка привлекли к уголовной ответственности за непредумышленное убийство. Он был отправлен на шесть лет колонии строго режима.