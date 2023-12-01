В Госдуму внесут законопроект о наказании треш-стримеров
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Сенатор Александр Башкин сообщил, что депутаты Государственной думы РФ готовятся внести законопроект о наказании за треш-стримы. Об этом политик сообщил РИА Новости. Сам Башкин является одним из авторов документа.
«На следующей неделе планируем вносить», – сообщил сенатор.
Отмечается, что поправки планируют внести в Уголовный кодекс РФ, Кодекс об административных правонарушениях РФ и федеральные законы «Об информации…» и «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
Накануне председатель комитета по молодежной политике Артем Метелев сообщил, что правительство РФ поддержало такую инициативу.
Таким образом, УК РФ дополнится наказанием до 600 тысяч рублей штрафа с конфискацией имущества, а также запретом на определенные действия, такие, например, как пользование соцсетями и интернетом.
В 2021 году широкий общественный резонанс получило дело треш-стримера Reeflay – Станислава Решетняка. Во время прямой трансляции на YouTube, которую молодой человек вел из Московской области, на глазах у тысячи зрителей погибла его девушка Валентина Григорьева. Она насмерть замерзла на улице.
Решетняка привлекли к уголовной ответственности за непредумышленное убийство. Он был отправлен на шесть лет колонии строго режима.