В число победителей конкурса «Быть, а не казаться» вошли 16 представителей Подмосковья

Подмосковье стало лидером по количеству победителей всероссийского конкурса наставников «Быть, а не казаться». Итоги подвели в Туле, сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

В число победителей конкурса вошли 16 человек из Подмосковья — педагоги, психологи, советники по воспитанию, школьники и студенты. До этого до полуфинала дошли 125 представителей региона. Из них финалистами стали 35.

«За каждым стоит конкретное дело: военно-патриотические клубы и кадетские классы, где ребят учат первой помощи и основам военной службы; школьные отряды, которые несут вахту памяти у мемориалов героям Великой Отечественной войны, волонтерство и поддержка семей участников СВО, проекты для подростков в трудной жизненной ситуации и многое другое. Направления разные, а суть одна — рядом с молодежью есть человек, которому доверяют, кто помогает ребятам развиваться», — сказала глава министерства Екатерина Швелидзе.

К примеру, Дмитрий Карпухин из Реутова победил в номинации «СВОй наставник». Он представил проект «Добрые дела», который реализуется на базе военно-патриотического объединения «Отдельная группа специального назначения „Бригада-К“» в колледже «Энергия».

Александра Кирсанова и Екатерина Шавша из Павловского Посада победили в номинации «Быть примером». Они представили проект «Точка опоры: социальное волонтерство как путь к гражданской зрелости» на базе Павлово-Посадского техникума.

Мария Бобкова из Мытищ победила в номинации «Начинающий наставник». Она представила проект Школы стажеров «Первый шаг», где учащиеся 8–10 классов под руководством студентов-наставников осваивают основы вожатской деятельности.

Конкурс наставников «Быть, а не казаться» проводится в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

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