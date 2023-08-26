В Греции назвали преступным отказ от российских ЗРК

Экс-замминистра обороны Греции Костас Исихос назвал преступным отказ страны от ЗРК производства РФ и возможную их передачу Киеву. Его слова передает издание РИА Новости .

Исихос подчеркнул, что соответствующее решение об отказе было принято спустя несколько дней после того, как Зеленский посетил страну. Во время встречи с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом, было подписано несколько соглашений, в том числе, и об увеличении помощи Украине.

Исихос отметил, что украинские ВС нуждаются в таком оружии, как российские ЗРК, и смогут ими воспользоваться в бою сразу, без обучения.

Он также заявил, что выведение систем с островов Эгейского моря является нарушением первой и второй зоны противовоздушной обороны, в том числе и с турецкой стороны.

Решения правительства Грузии о перемещении систем политик назвал «зловещими». Он заявил, что снимать с вооружения подобные системы – контрпродуктивно и практически преступно.