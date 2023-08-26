В Греции назвали преступным отказ от российских ЗРК
Фото: [Станислав Красильников/ТАСС]
Экс-замминистра обороны Греции Костас Исихос назвал преступным отказ страны от ЗРК производства РФ и возможную их передачу Киеву. Его слова передает издание РИА Новости.
Исихос подчеркнул, что соответствующее решение об отказе было принято спустя несколько дней после того, как Зеленский посетил страну. Во время встречи с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом, было подписано несколько соглашений, в том числе, и об увеличении помощи Украине.
Исихос отметил, что украинские ВС нуждаются в таком оружии, как российские ЗРК, и смогут ими воспользоваться в бою сразу, без обучения.
Он также заявил, что выведение систем с островов Эгейского моря является нарушением первой и второй зоны противовоздушной обороны, в том числе и с турецкой стороны.
Решения правительства Грузии о перемещении систем политик назвал «зловещими». Он заявил, что снимать с вооружения подобные системы – контрпродуктивно и практически преступно.