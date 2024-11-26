В Греции вспыхнули митинги на фоне визита генсека НАТО Рютте и помощи Украине

В Афинах проходит масштабный митинг, на котором собралось несколько тысяч человек, протестующих против приезда генерального секретаря НАТО Марка Рютте и помощи Украине, сообщило РИА Новости.

Демонстранты, организованные Компартией и Коммунистической молодежью Греции, скандируют антинатовские лозунги и требуют закрытия баз США и НАТО в стране.

В ответ на массовые выступления власти Греции стянули дополнительные силы полиции в центр столицы. Подходы к зданию Министерства иностранных дел Греции и резиденции правительства перекрыты полицейскими автобусами, чтобы предотвратить возможные столкновения.

Марк Рютте проводит встречи с представителями греческого правительства, включая премьер-министра Кириакоса Мицотакиса, министра иностранных дел Йоргоса Герапетритиса и министра обороны Никоса Дендиаса. На повестке дня — обсуждение текущей ситуации на Украине, вопрос усиления европейской оборонной автономии и иммиграционная политика.

Представители Коммунистической партии считают посещение Греции Рютте провокационным и призывают граждан выйти на демонстрации в защиту антинатовских позиций. В это же время в Брюсселе проходит заседание комитета НАТО — Украина, посвященное оценке текущего развития событий на фронте.

Ранее премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис отреагировал на призывы «начать войну» с Турцией.