В Грузии арестовали соратника Саакашвили Левана Хабеишвили за призывы к свержению власти

В Грузии суд принял решение об аресте Левана Хабеишвили, который ранее занимал пост председателя политической партии Михаила Саакашвили "Национальное движение". Об этом передает местный телеканал Rustavi 2.

Генпрокуратура Грузии предъявила Левану Хабеишвили обвинения в призывах к насильственному свержению государственной власти. Суд принял решение содержать политика на время следствия под стражей.

«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу одному из лидеров "Национального движения" Левану Хабеишвили», – говорится в материале.

Суд выдвинул обвинения против Хабеишвили, утверждая, что он предлагал взятку и призывал к изменению государственного устройства.

Экс-председателя задержали вместе с Муртахой Зоделавой, который, по данным следствия, скрыл смартфон Хабеишвили и вмешался в расследование.