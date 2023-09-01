В Грузии начали процедуру импичмента президенту страны Зурабишвили
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Правящая партия «Грузинская мечта» начала процедуру импичмента президенту страны Саломе Зурабишвили, заявил глава партии Ираклий Кобахидзе.
Поводом для начала процедуры послужило то, что Зурабишвили совершала зарубежные визиты без согласования с правительством, – это запрещено конституцией.
Родившаяся во Франции и получившая образование в США Зурабишвили является откровенно русофобским политиком.
В мае президент выступила против возобновления прямого авиасообщения с Россией. В ответ авиакомпания Georgian Airways запретила Зурабишвили летать на своих рейсах.