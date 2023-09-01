В Грузии начали процедуру импичмента президенту страны Зурабишвили

Поводом для начала процедуры послужило то, что Зурабишвили совершала зарубежные визиты без согласования с правительством, – это запрещено конституцией.

Родившаяся во Франции и получившая образование в США Зурабишвили является откровенно русофобским политиком.

В мае президент выступила против возобновления прямого авиасообщения с Россией. В ответ авиакомпания Georgian Airways запретила Зурабишвили летать на своих рейсах.