В Грузии высказались о восстановлении отношений с Россией

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал едва ли возможным сценарий, при котором Сакартвело снова встает на дипломатический путь отношений с Россией.

Грузинский премьер высказался о будущих отношениях с РФ в интервью телеканалу Euronews. Он усомнился, что Грузия может восстановить дипломатические отношения с Россией. По словам Кобахидзе, РФ якобы нарушает территориальную целостность республики.

«Из-за так называемого признания так называемой независимости Абхазии и Цхинвальского региона. Но мы ведем прагматичную политику, и это главная составляющая нашей политики в отношениях с Россией», — заявил Кобахидзе (цитата по ТАСС).

При этом в настоящий момент страны взаимодействуют в ряде сфер. Это прежде всего торговое и экономическое сотрудничество. По словам премьера Грузии, далее будут сохраняться такие же прагматичные взаимоотношения с РФ.

Ранее сообщалось, что Зурабишвили обратилась к Трампу с просьбой заняться Грузией и оказать давление на РФ.