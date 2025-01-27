Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к президенту США Дональду Трампу с просьбой заняться ее страной, чтобы дать отпор России, сообщило издание The Hill.

Согласно информации издания, ее основная мысль заключается в том, что Соединенные Штаты должны оказывать давление на Москву.

Зурабишвили отметила, что во время встречи с Трампом в Париже она подчеркнула важность Грузии как стратегического региона, о котором США не должны забывать. Она добавила, что «Вашингтон не имеет права позволить, чтобы этот регион оказался под контролем Москвы».

Зурабишвили не признает легитимность текущей власти в Грузии, включая президента Михаила Кавелашвили, инаугурация которого состоялась 29 декабря. В конце декабря она представила журналистам новый офис в Тбилиси и заявила, что будет «продолжать исполнять свои президентские функции» из этого места.

Ранее политолог Тарасов предупредил, что Зурабишвили «ждет участь Саакашвили».