В ХАМАС назвали условия для освобождения мужчин-заложников

Палестинское движение ХАМАС готово на освобождение мужской части заложников при том условии, что они будут обменены на высокопоставленных палестинцев, хранящихся в тюрьмах Израиля. Об этом сообщило издание WSJ со ссылкой на собственные источники.

Согласно информации издания, переговорщики обсудили с представителями палестинского движения возможность освобождения мужчин и продления паузы в боевых действиях. Уточняется, что обсуждение произошло в преддверии встречи египетских, израильских и катарских представителей в Дохе.

Известно также, что на встрече присутствовали директор ЦРУ Уильям Бернс, глава «Моссада» Давид Барнеа и представители Катара, контактирующие с руководством ХАМАС. Данные лица вскоре обсудят следующий этап прекращения огня.

Более того, представители радикального движения дали обещание отыскать всех заложников у других таких групп и обеспечить их свободу. Тем не менее израильская сторона не станет обсуждать новый раунд переговоров до тех пор, пока не вернутся все женщины и дети.