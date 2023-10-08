В ХАМАСе объяснили пленение солдат Израиля

Палестинское движение ХАМАС пленит солдатов Израиля для последующего использования их во время переговоров по освобождению палестинцев из израильских тюрем. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь организации Валид аль-Киляни, его слова передает издание РИА Новости .

Он заявил, что атака Палестины на Израиль – это «беспрецедентная стратегическая операция», которая запомнится в истории, как день, ответивший на преступления «оккупантов».

Аль-Киняни также подчеркнул, что организация ранее многократно предупреждала Тель-Авив о том, что у продолжающихся нарушений Израиля возле мечети Аль-Акса, будут последствия.

Представитель заявил, что захваченные пленные пригодятся ХАМАСу на последующем этапе для того, чтобы обменять их на палестинских заключенных, находящихся в израильских тюрьмах. По словам аль-Киняни, таких палестинцев там около 5000.