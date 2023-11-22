В Харькове переименовали улицы, названия которых связаны с Россией

Городской совет Харькова принял решение о переименовании 26 улиц, названия которых связаны с Россией и ее «союзниками». Об этом сообщается в опубликованном в среду, 22 ноября, сообщении ведомства.

По информации горсовета, переименован был проспект Героев Сталинграда. Теперь он носит название проспект Байрона. Улица Мурманская теперь называется Уютной. Въезд Росинского теперь носит название в честь гетмана войска Запорожского Ивана Выговского.

Ранее стало известно, что Днепровский городской совет также принял решение о переименовании 73 улиц, название которых связано с Россией. Так, улица Виноградова теперь называется Солдатской, улица Глазунова – в Кафедральную, улицу Грибоедова – в Тростянецкую.

Так называемся политика «дерусификации» и «декоммунизации» началась на Украине в 2015 году. Киевский режим сносит памятники, возведенные в честь русских деятелей культуры, писателей и поэтов, полководцев и руководителей в разных регионах Украины.

В декабре 2022 года в Одессе был демонтирован памятник императрице Екатерине Великой. В городе он был поставлен в 1900 году. Также в столице Украины – Киеве, с монументальной скульптуры «Родина-мать» был снят герб СССР. Киевские власти заменяли его гербом Украины.