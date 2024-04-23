В Харькове уничтожена телебашня

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил об уничтожении телевышки высотой 250 метров в Харькове. Об этом он написал в мессенджере.

По словам Синегубова, в городе и ближайших населенных пунктах нет цифрового вещания. Кабельное телевидение, интернет и мобильная связь функционируют нормально.

«Двадцать второго апреля... попали ракетой по харьковской телебашне. В результате обстрела в Харькове и ближайших населенных пунктах отсутствует сигнал цифрового эфирного вещания», — написал Синегубов.

написал Синегубов.

Вышка была поражена на высоте 140 метров. Были повреждены технические сооружения и телевизионное оборудование.

Ранее власти подконтрольного Киеву Харькова сообщили о повреждении объекта телевизионной инфраструктуры. Сообщалось о перебоях в вещании.

Также в нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога. Сигнал звучал в Харьковской, Сумской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской областях.

Россия наносит удары по критической инфраструктуре с 10 октября 2022 года. За два дня до этого, 8 октября, киевский режим устроил теракт на Крымском мосту, в результате которого было повреждено шоссейное полотно.

Как заявлял министр обороны РФ Сергей Шойгу, удары по критической инфраструктуре Украины не направлены против мирных граждан. Цель атак — снижение военного потенциала ВСУ.

Ранее мы сообщали, что ФСБ предотвратила теракт в Брянской области.