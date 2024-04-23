В Брянске ФСБ предотвратила теракт

В Брянске предотвращен теракт, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. Отмечается, что преступление готовилось сторонниками украинских националистов.

У предполагаемого террориста изъяли взрывчатку, которую он планировал использовать для совершения подрыва.

Отмечается, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 205.1 УК РФ (пособничество в совершении террористического акта) и части 2 статьи 205.5 (участие в деятельности организации, которая в РФ признана террористической). Максимальное наказание по ним составляет 20 лет лишения свободы.

ФСБ регулярно сообщает о предотвращении терактов на территории России. Так, 11 апреля, теракт предотвратили на объекте ВС РФ в Донецке. Действия террористов координировали спецслужбы Украины. После совершения преступления задержанные планировали выехать в Турцию, после чего отправится на Украину.

Мы также сообщали, что сотрудники ФСБ задержали в Луганске третьего подозреваемого во взрыве машины экс-полковника СБУ Василия Прозорова. Его автомобиль был подорван в Москве.

Ранее также стало известно, что ФСБ задержала на границе в Северной Осетии собиравшего об ВС РФ информацию украинского шпиона. Мужчина собирал информацию о базировании и численности личного состава и военной техники Армии России в зоне СВО.