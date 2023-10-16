В Херсоне переименовали улицы, связанные с Россией

Начальник Херсонской городской администрации, назначенный киевским режимом, Роман Марочко сообщил о переименовании нескольких улиц и скверов, которые ранее, как он заявил, носили «российские и советские названия». Об этом он написал в своих соцсетях.

Как отметил Марочко, руководство временно оккупированного Киевом города произошло после общественных обсуждений.

«Сквер Александра Пушкина переименован в сквер Фонтанный. Улица Московская переименована в улицу Студенческую, улица Потемкинская (названная в честь основателя Херсона, князя Григория Потемкина-Таврического - ред.) переименована в улицу (украинского историка и политического деятеля) Михаила Грушевского», — написал Марочко.

На Украине продолжается так называемая политика «декоммунизации», в рамках которой по все стране демонтируют памятники советским и русскими деятелям культуры, переименовывают улицы, связанные с СССР и Россией. Также Киевский режим начал притеснять представителей и последователей Украинской православной церкви (УПЦ), навязывая сотрудничество с раскольнической Православной церковью Украины (ПЦУ).