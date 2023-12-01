В Херсоне повреждены предприятие и завод

Назначенный киевский режимом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил, что в Херсоне в результате ночных атак были повреждены предприятие и заводская территория. Об этом написал в своих соцсетях в пятницу, 1 декабря.

«За минувшие сутки противник совершил 91 обстрел, выпустив 528 снарядов из минометов, артиллерии, Градов, танков, авиации и БПЛА, из них – 7 Shahed», – написал он.

ВС РФ наносят удары по критической инфраструктуре с 10 октября 2022 года. За два дня до этого решения ВСУ совершили теракт на Крымском мосту, организовав подрыв грузовика во время его движения по объекту.

Террористы заложили взрывное устройство в рулон с полиэтиленовой пленкой. В результате подрыва было повреждено шоссейное полотно. Погибли люди.

Как отмечал министр обороны РФ Сергей Шойгу, удары по критической инфраструктуре преследуют цель ослабить украинскую армию и снизить ее боевой потенциал. Он отмечал, что такие меры не коснуться мирных жителей.

Херсонская область стала частью России в результате референдумов, проведенных на территориях Донбасса и Запорожской области. На данный момент Херсон временно оккупирован ВСУ.